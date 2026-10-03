De Pascale: “Non c’è una strategia per abbattere le bollette del sistema produttivo”

Ravenna
  • 03 ottobre 2026
De Pascale: “Non c’è una strategia per abbattere le bollette del sistema produttivo”

FIRENZE. «Sull’energia siamo in emergenza, con trent’anni di politiche fallimentari, abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare, ci facciamo prendere in giro a quattro mesi dalle elezioni? Si facciano le scelte giuste, si sia laici sulle tecnologie, ma non c’è una strategia». È quanto dichiara il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, parlando alla Leopolda del tema dell’energia alludendo al decreto sul ritorno del nucleare in Italia. «Il decreto sulle scuole è stata un’enorme presa in giro- aggiunge il presidente emiliano- abbiamo discusso quindici giorni di un decreto inesistente con i prezzi delle bollette che esplodevano». De Pascale prosegue l’affondo: «Oggi andiamo in ginocchio all’Eni a chiedere di mettere il tetto del prezzo, ma dove eravamo negli ultimi tre anni? Quattro anni per fare il decreto sulle aree idonee. E senza una strategia per abbattere le bollette del sistema produttivo».

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