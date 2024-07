De Pascale, manca solo l’annuncio ufficiale per la sua candidatura a succedere a Bonaccini

L’ufficialità non c’è ancora, ma si attende solo l’annuncio per la candidatura dell’attuale sindaco di Ravenna, nonché presidente della Provincia e dell’Upi, Michele De Pascale, a presidente della Regione. A latere della presentazione, ieri a Cesena alla presenza del segretario regionale dei dem, Luigi Tosiani, della Festa dell’Unità di Frutipapalina, il clima sembrava vertere proprio in questa direzione. Con la kermesse di Sant’Egidio che potrebbe diventare il teatro dell’annuncio ufficiale, vista la partecipazione dello stesso inquilino di Palazzo Merlato il 17 luglio, quando parlerà di sanità con l’associazione Giovanni Bissoni. Due giorni dopo, peraltro, salirà sullo stesso palco Vincenzo Colla: l’assessore regionale al Lavoro e Sviluppo Economico ha visto scendere, negli ultimi giorni, le proprie quotazioni come successore di Stefano Bonaccini. Tanto che proprio ieri lo stesso Colla ha esternato durante un’iniziativa di Confartigianato a Rimini, parlando di De Pascale in termini lusinghieri, per quello che sembrava in tutto e per tutto un endorsement. Segnale che tutto il partito si stia compattando su questa opzione e che, verosimilmente, anche la segretaria nazionale Elly Schlein ha dato il proprio benestare. Ora la ritualistica impone un voto della direzione regionale del Pd, dopo il quale De Pascale sarà ufficialmente il candidato alla guida di Viale Aldo Moro. Una prima presentazione quindi potrebbe giungere già nelle prossime ore, o entro il weekend. Con l’appuntamento cesenate che diverrebbe, pertanto, la prima uscita pubblica di De Pascale da candidato. Sul tema che l’attuale sindaco di Ravenna ha già individuato come principale per la sua campagna: la sanità. (an.ta.)