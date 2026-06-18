De Pascale: “La strategia del Governo sull’energia? Indebitarsi per fare qualche marchetta sulle bollette”

“Ognuno abbia più possibilità di indebitarsi per fare qualche marchetta sulle bollette: questa è la strategia del governo italiano”. Il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale torna cosi’ sulla crisi energetica, parlando questa mattina a margine dell’evento “Advancing together for a smarter, greener and fairer Mediterranean”, nell’ambito di una “due giorni” sulle politiche di coesione organizzata dalla Regione al Tecnopolo Dama di Bologna. “La risposta italiana al tema della crisi energetica è ‘dateci più spazio di debito nazionale’, non ‘mettiamo in campo una strategia europea sull’energia’”, evidenzia ancora il presidente regionale. Per il Governo Meloni, infatti, l’Europa è solo un “tavolo di coordinamento fra le posizioni dei diversi Stati”.