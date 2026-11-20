Giorgia Meloni “non è una campionessa di curve”. Quindi la Cgil “giustamente” chiede di ritirare la manovra. Ma “non credo torni indietro”. Attinge a un po’ di realpolitik Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, in prima linea questa mattina a Bologna al corteo Cgil. “Si può ancora fare diversamente - sostiene De Pascale - perché la Manovra può essere ancora corretta. Credo che una grande piazza come questa possa far capire al Governo quanto sia importante cambiare rotta”.

Il sindacato ha esortato però l’Esecutivo a ritirare la Manovra e rinegoziare da capo la Finanziaria. “La Cgil giustamente chiede questo - commenta De Pascale - andrebbe ritirata e andrebbe fatta radicalmente diversa”. Ma la premier Giorgia Meloni “non è una campionessa di curve, quindi che possa tornare indietro non ci credo - afferma il presidente - quello che si può sperare che avvenga è che almeno alcune cose gravissime, penso al finanziamento della sanità privata e alcuni bonus, possano essere almeno corretti. In attesa che finalmente l’Italia si voti e gli italiani decidano se vogliono il paese dei bonus o il Paese della giustizia fiscale”.

Per questo De Pascale ha scelto oggi di essere in piazza con la Cgil, “che chiede giustizia per questo Paese. In questa manifestazione sono posti al Governo temi molto concreti, penso ovviamente alla difesa della sanità pubblica. Avevamo detto che la cifra era irricevibile, abbiamo saputo che c’è una aggiunta di 500 milioni, che non trasformano una cifra irricevibile in una cifra accettabile. La proposta è aggiungere anche il miliardo e mezzo del bonus sanità privata, così le Regioni possono essere in grado di affrontare un altro anno. Quel miliardo e mezzo serve, va stanziato”, insiste il presidente dell’Emilia-Romagna.