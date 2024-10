De Pascale: “Io a Roma trascurando l’alluvione? Parole ridicole, conosco quasi tutte le famiglie alluvionate”

“Ridicolo” accusare Michele de Pascale di non essere presente nelle zone alluvionate. È lo stesso sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alle regionali a replicare al viceministro Galeazzo Bignami e alla candidata del centrodestra Elena Ugolini, che avevano stigmatizzato la sua trasferta a Roma per incontrare il leader M5s Giuseppe Conte nell’ambito della trattativa per salvare il “campo largo” in corsa per l’Emilia-Romagna.

“Credo che la cosa si commenti da sola”, risponde oggi de Pascale, a margine del suo intervento ad “Asphaltica”. La gestione commissariale “è stata solo a Roma”, ricorda il dem. “Da un anno e mezzo giro ogni luogo dell’alluvione, si può dire che conosco quasi tutte le famiglie alluvionate. Uno può contestare nel merito le mie posizioni, ma accusarmi di non esserci stato sui temi dell’alluvione è abbastanza ridicolo”. In particolare, sottolinea poi, “da un Governo che ha nominato una struttura commissariale che ha una base a Roma e da una candidata a cui probabilmente hanno dovuto spiegare cos’era successo, visto che le prime uscite che ha fatto sull’alluvione erano proprio di chi non aveva mai affrontato il tema”.