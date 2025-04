De Pascale: “Il rigassificatore di Ravenna è una delle opere più controllate d’Italia” - Gallery

“Quello di oggi è un traguardo davvero importante non solo per l’Emilia-Romagna, ma per tutta l’Italia. Si tratta di un’infrastruttura realizzata nei tempi rapidi che ci eravamo prefissati, grazie a una proficua collaborazione istituzionale che fin da subito ha visto tutti lavorare insieme in nome dell’interesse del Paese. E che consentirà all’Italia di essere sempre più autonoma dal punto di vista energetico, con una ricaduta positiva concreta per imprese e famiglie alle prese con gli aumenti di questi mesi. Un risultato che ci rende orgogliosi e conferma il ruolo strategico dell’Emilia-Romagna e del porto di Ravenna”. A dichiararlo il presidente della Regione, Michele de Pascale, nel giorno dell’inaugurazione simbolica della nave rigassificatrice BW Singapore, al largo di Ravenna. Alla cerimonia erano presenti il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

Acquistato da Snam nel 2022

La BW Singapore, infatti, era stata acquistata da Snam nel 2022 all’indomani della crisi energetica causata dall’invasione russa dell’Ucraina. E’ dotata, come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino, di una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi l’anno. Attraverso la sua entrata in esercizio, la capacità di rigassificazione complessiva dell’Italia salirà a 28 miliardi di metri cubi l’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e pari al 45% della domanda nazionale di gas. “Con l’avvio, ormai prossimo, della BW Singapore si conclude un percorso complesso e ambizioso - prosegue de Pascale -, nel quale l’Emilia-Romagna e Ravenna rivestono un ruolo davvero strategico. Beneficiario sarà l’intero Paese, in sofferenza per i costi dell’energia, non più sostenibili. La città di Ravenna, in particolare, potrà mettere al servizio di tutti il suo importante know-how proprio sui temi dell’energia e della transizione energetica. Vogliamo ribadire - conclude il presidente della Regione- che questo rigassificatore è una delle opere più controllate d’Italia: c’è stata, e continuerà ad esserci, massima attenzione ai cantieri, al lavoro e alla sua organizzazione. Tutto questo parallelamente all’individuazione e realizzazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza, il rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino”.

Lavori oltre il miliardo di euro