De Pascale: “Il Governo tuteli gli italiani della Flotilla”

“Il Governo difenda gli italiani sulla Flotilla”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Michele De Pascale.

“Il Governo italiano e la Presidente del consiglio per settimane si sono riempiti la bocca sulla libertà di opinione. Ecco, se sono coerenti, hanno tutto il diritto di non condividere politicamente l’iniziativa della Global Sumud Flotilla e continuare a sostenere di fatto politicamente l’operato del Governo Netanyahu. Ma, in quanto rappresentanti della Repubblica italiana, hanno il dovere di difendere la libertà dei propri cittadini contro le violenze di altri Stati. L’aggressione del Governo israeliano nelle acque internazionali a civili imbarcazioni che non stavano violando alcuna norma è un precedente gravissimo. Potenzialmente qualsiasi altro paese del mondo si sentirà autorizzato a fare lo stesso con un mercantile o una nave passeggeri italiana e con quale credibilità (e purtroppo anche l’Europa) potremo pretendere trattamenti diversi? Si possono avere opinioni diverse su come uscire da questa situazione drammatica ma le istituzioni non possono mai venire meno ai loro doveri”.