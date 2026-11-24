“Tutte le Regioni insieme avevano fatto un’analisi molto dettagliata degli andamenti dei costi in sanità e ci diceva che l’incremento anno su anno era superiore ai 6 miliardi. Ne sono stati stanziati inizialmente 2,4 poi pare siano state aggiunti 500 milioni, c’è questo fondo di un miliardo e mezzo per il bonus per la sanità privata. Io dire che, senza stravolgere i conti dello Stato, se quel miliardo e mezzo fosse indirizzato alla sanità pubblica le Regioni potrebbero farcela ad affrontare questo 2027”. Cosi il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, interpellato sugli stanziamenti in manovra per la sanità a margine del Forum infrastrutture nordest.