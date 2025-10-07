De Pascale: “Il 7 ottobre 2023 un atto di inaudita violenza, ma il Governo israeliano ha attuato un massacro che ne offende le vittime”

Israele con il suo attacco offende le vittime del 7 ottobre. Lo scrive il presidente della Regione Michele De Pascale: Il 7 ottobre 2023 è stato un atto terroristico di inaudita violenza. 1400 vittime, oltre agli abusi subiti da cittadini inermi, donne e bambini in primis, circa 250 gli ostaggi, diversi dei quali tuttora prigionieri di Hamas. A distanza di due anni continuano a produrre odio tanto le posizioni di chi nega la natura terroristica di quell’attacco e di chi lo ha commesso, quanto di chi lo porta a giustificazione per le decine di migliaia di morti altrettanto innocenti che l’hanno seguito. Il massacro disumano in corso, perpetrato dal Governo israeliano sotto lo sguardo cinico e inerme dell’Italia e dell’Unione Europea, offende anche la memoria delle vittime del 7 di ottobre”.