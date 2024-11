De Pascale, ecco i numeri vincenti nella sua Ravenna: “E ora devo lasciare le cose in ordine in Comune”

Nella sua Ravenna, Michele De Pascale vince con il 58,22% con la sua coalizione, ovvero 34.962 voti. Il Pd è il primo partito con 22.774 voti e il 44,27%, mentre la lista collegata a De Pascale ottiene 2.596 voti pari al 5.05%. Per Alleanza Verdi e Sinistra 2.109 voti pari al 4,10%.

Per la coalizione di Elena Ugolini 22.666 voti pari al 37,75%, con Fratelli d’Italia primo partito del centrodestra con 11.197 voti e il 21,77%.

Una volta avuta la certezza dell’elezione, così ieri pomeriggio De Pascale sul tema-Ravenna: “Adesso devo anche gestire la transizione nella mia città, perché a primavera voterà il Comune di Ravenna e quindi in questi giorni, prima dell’insediamento in Regione, voglio lasciare tutte le cose in ordine e a posto per la gestione transitoria. Poi c’è una grande sfida da fare e sono pronto ovviamente per dare il massimo per l’Emilia-Romagna”.