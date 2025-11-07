De Pascale e la Sanità sotto stress: “Troppi pazienti da fuori, l’Emilia-Romagna non ce la fa più”

L’Emilia-Romagna non ce la fa più a curare pazienti da fuori regione. L’allarme viene dal presidente regionale Michele De Pascale, che l’ha lanciato oggi in una intervista a Radio 24. “In questo momento il principale problema dell’Emilia-Romagna - dice il governatore Pd - è il nostro storico motivo di orgoglio e cioè l’enorme pressione di quelli che da fuori regione si vengono a curare qui”.

“Noi - prosegue De Pascale - non ce la facciamo più, non riusciamo più soddisfare i nostri cittadini perché ci stanno intasando il sistema. Lo dico con rispetto, io tra l’altro porto un cognome meridionale, quindi ci mancherebbe che non capissi il diritto universale di tutti i cittadini a curarsi, ma non ce la stiamo assolutamente facendo più”.