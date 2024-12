De Pascale e la nuova giunta dell’Emilia-Romagna: “Sorprese? Saranno tante”

“Sorprese? Saranno tante”. Lo ha detto, parlando della sua giunta, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, a margine di una conferenza stampa a Bologna nella direzione regionale dell’Inps.

De Pascale, che per la prima volta ha presenziato a un evento istituzionale come rappresentante della Regione, non dà anticipazioni: “L’insediamento sarà il 13 dicembre e nei giorni immediatamente precedenti presenterò la giunta in maniera tale che non ci sia neanche una sovrapposizione fra quella precedente e quella nuova - spiega de Pascale - La prossima settimana ci sarà la giunta, che entrerà in funzione dal 14 dicembre. I tempi sono quelli”.

Per quanto riguarda i criteri per la formazione della giunta de Pascale ricorda il pluralismo territoriale, le competenze e anche il consenso ottenuto in termini di preferenze, che “non è l’unico elemento, perché le competenze sono importantissime”. E la giunta “nel suo complesso deve conoscere tutta la regione, non è questione che ogni territorio rivendica un peso”, afferma ancora il dem. “È che la giunta nel suo complesso deve conoscere in maniera molto approfondita tutta la regione. Ed è chiaro che io in primis molti territori della regione, penso all’Emilia occidentale, devo dimostrare di studiare, di conoscere e di voler comprendere. Questo devono fare tutti gli assessori”. Unica certezza ‘ufficializzata’ da tempo dallo stesso de Pascale è Vincenzo Colla, assessore “uscente ed entrante” come l’ha definito oggi il presidente regionale durante l’incontro all’Inps in cui era seduto al suo fianco.