De Pascale: “Dazi di Trump, l’Italia guidi la delegazione europea nella trattativa”

Il Governo italiano guidi la delegazione dell’Unione europea per la trattativa sui dazi Usa. È l’auspicio di Michele De Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, espresso oggi in un incontro a Parma, dove le imprese dell’agroalimentare incontrano il ministro Adolfo Urso. “La trattativa giuridicamente la fa l’Europa che ha la funzione del commercio estero. Il tema è se l’Italia guida la delegazione europea nella trattativa, perché noi siamo indiscutibilmente i più colpiti, essendo l’Italia la seconda manifattura europea - commenta De Pascale - quindi Trump sta mettendo in atto azioni anti-italiane. Siamo i più colpiti e vorremmo tutti vedere il nostro Governo guidare la delegazione in una trattativa che deve difendere gli interessi degli italiani”, aggiunge il presidente della Regione. Che, alla vigilia dell’annuncio sui dettagli dei dazi applicati dagli Stati Uniti (previsto oggi alle 22) esorta però: “Non ci possiamo permettere reazioni di pancia in questo momento così difficile. Dobbiamo essere molto concentrati, molto attenti, pesare le parole e le azioni perché per il nostro Paese una escalation di dazi, quindi rispondere con dazi a dazi può avere un ulteriore effetto negativo”. Per De Pascale, infine, “il tema non è se politicamente condividiamo le idee di Trump, ma se gli Stati Uniti mettono in atto condotte che danneggiano l’economia italiana, dopo tre anni di sacrifici sul costo dell’energia”.