De Pascale: “Casse di espansione, ecco dove gli espropri saranno necessari”

Quattro grandi opere, da fare tutte nel Faentino, ma decisive anche per i territori di Ravenna, Bagnacavallo e Lugo. Tre sono casse di espansione, una sarà un’area di tracimazione controllata e verrà realizzata tra Faenza e Reda.

«Il piano è chiaro e indietro non si torna». A illustrarlo è lo stesso presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale. E anche il giorno non è casuale; non solo perché si ricorda il secondo anniversario della tragica alluvione del 2023, ma anche perché proprio ieri negli uffici bolognesi di viale Aldo Moro, de Pascale ha ricevuto le 20mila firme raccolte del Comitato Borgo Alluvionato di Faenza. Firme che invocano lavori urgenti e definitivi, che il Comitato gli porta simbolicamente su una carriola coperta di fango incrostato.

«Chi oggi si è presentato qui ci chiede principalmente una cosa: fare casse di espansione. E dopo 8 mesi di lavoro, ora che abbiamo finalmente un decreto che ci permette di farle, dobbiamo passare alla fase più importante, quella operativa».