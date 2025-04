De Pascale: “Carlo e Camilla a Ravenna, una visita dal grande valore” VIDEO

Cresce l’attesa per l’imminente arrivo a Ravenna di Re Carlo e della Regina Camilla, previsto attorno le 13.30. Da pochi minuti è giunto in piazza San Francesco, dove i Reali si fermeranno per dirigersi verso la tomba di Dante, il presidente della Regione, Michele De Pascale, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città, da ogni punto di vista. Da quello culturale a quello turistico, soffermandosi soprattutto sulle celebrazioni in programma in Comune per l’80° anniversario della Liberazione di Ravenna