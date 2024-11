De Pascale: “Ancora nessuna convocazione da Meloni”

Ancora nessun incontro ufficiale, o richiesta in tal senso, del Governo con il neo eletto presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale . Lo precisa il quasi ex sindaco di Ravenna che questa mattina ha lasciato intanto ufficialmente la carica di presidente della Provincia che deteneva da oltre otto anni. “A oggi - conferma ai cronisti - non ho avuto contatti e spero di ricevere una convocazione a breve ”, altrimenti, una volta proclamato ufficialmente, sarà lo stesso De Pascale a chiedere un incontro ufficiale. L’auspicio, sottolinea, è che “i ritardi siano dovuti alla mancanza di proclamazione o alle missioni internazionali della premier, ma è veramente importante partire con il piede giusto”. Occorre infatti “capire se da parte di tutti c’è la volontà di cambiamento. Io voglio mettere in campo una stagione nuova, un’iniziativa nuova - conferma - e serve che anche il governo sia disponibile al cambiamento. Lo dico senza polemiche”.

E la nuova giunta regionale? “La giunta la comunicheremo a breve e nella sua completezza. Ma non stiamo ritardando - assicura De Pascale - potremo entrare in funzione prima o poco dopo Natale come tempistiche”, anche perchè “al momento non sono ancora proclamato e alla proclamazione fa seguito l’insediamento”. In questi giorni De Pascale è in contatto quotidiano con la facente funzione Irene Priolo e con la giunta uscente per “coordinare le attività”. Sui nomi dei possibili assessori nessuna anticipazione: “Comunicheremo a breve la squadra e nella sua completezza”.