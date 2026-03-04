De Pascale: “Alleanza europea tra le regioni vittime di eventi estremi. Al referendum voto no” VIDEO

“Abbiamo lanciato una grande alleanza europea che coinvolge le principali regioni vittime di eventi climatici estremi. Nel nostro Paese, a breve, avremo l’adesione della Toscana e del Veneto. Abbiamo anche una collaborazione aperta con Provincia autonoma di Bolzano”. Lo ha annunciato il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, in un punto stampa a margine dell’evento di lancio dell’iniziativa “Eu Regions for water resilience”, che si è tenuto nella sede della delegazione della Regione a Bruxelles. Le Regioni coinvolte sono 18 e, ha sottolineato il presidente, “le aree mediterranee in particolare sono quelle che stanno pagando il prezzo più grande del cambiamento climatico. Condivideremo strategie per la realizzazione delle opere di prevenzione necessarie”. Ha continuato in riferimento alla sua Regione: “Uno degli ultimi atti in Italia è stato un accordo con il governo per un miliardo di euro in prevenzione. In generale, si tende a ricostruire meglio. Questa invece è una delle prime volte in cui una parte significativa degli investimenti andrà in prevenzione. Vorremmo che il modello messo in campo in Italia ora arrivi anche in Europa”. Infine, una battuta sul referendum costituzionale del 22-23 marzo: “Voterò no, perché penso che non risolva nessuno dei problemi della giustizia italiana”.