De Pascale: “Affitti turistici, serve una legge unica”

“Non condivido la tesi di chi sostiene che regolando gli affitti turistici si risolvano tutti i problemi (legati all’emergenza casa, ndr) i numeri non dicono questo”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, intervenendo a margine di un incontro sul settore immobiliare nella sede di Confcommercio a Bologna.

“I numeri sono comunque rilevanti - ha aggiunto - e per questo serve una regolamentazione seria, trasparente, con una legge unica, senza interventi quotidiani o estemporanei”.

“La strada maestra per il turismo sono le strutture ricettive - aggiunge De Pascale - all’inizio del prossimo anno interverremo con una revisione della normativa sul settore ricettivo. Ci saranno alcuni vincoli in più per gli affitti turistici e una maggiore liberalizzazione delle attività ricettive - ha concluso - così da rendere più conveniente investire nel settore ricettivo”.