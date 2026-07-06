De Pascale 12° nella classifica dei presidenti della Regione più apprezzati in Italia

Nel calcio si direbbe che sta nella parte destra della classifica. Con il 52% di gradimento, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale - eletto nel 2024 con la coalizione di centrosinistra - si torva al 12° posto tra i governatori più amati d’Italia. Sono i dati che emergono dall’esame del ‘Governance Poll 2026’ dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il ‘il Sole 24 Ore’. De Pascale, nella tornata elettorale che lo ha incoronato presidente della Regione aveva raccolto un consenso pari al 56,8%.

In classifica generale in testa si colloca Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 65%. Sul terzo gradino Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%.