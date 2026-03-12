Dalla Cassa di Ravenna un aiuto concreto a Linea Rosa

Un assegno da 40.000 euro è stato consegnato questa mattina dal presidente della Cassa di Ravenna Spa Antonio Patuelli e dal Direttore Generale Nicola Sbrizzi all’associazione Linea Rosa. E’ il risultato ottenuto dalla Cassa di Ravenna, anche grazie alla sensibilità ed alla partecipazione di molti risparmiatori e sottoscrittori, con il prestito obbligazionario senior collocato anche al fine di sostenere l’attività di Linea Rosa, attraverso la devoluzione dello 0,20% una tantum sull’importo totale sottoscritto di obbligazioni con scadenza triennale. All’incontro per la consegna dell’assegno erano presenti anche il vice direttore generale vicario della Cassa di Ravenna Alessandro Spadoni, la presidente dell’Associazione Linea Rosa Alessandra Bagnara, la vice presidente Monica Vodarich, la consigliera Gaia Marani, la direttrice strategica Denise Camorani ed il responsabile dell’area commerciale della Cassa di Ravenna Matteo Ramilli.

Linea Rosa è il Centro Antiviolenza che aiuta e sostiene le donne di Ravenna, Cervia e Russi nella loro difesa e denuncia contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione e la devoluzione dell’assegno da parte della Cassa di Ravenna rappresenta un importante contributo a sostegno delle numerose attività di assistenza diretta delle donne, di prevenzione, di difesa e di diffusione della conoscenza e della sensibilità verso questi temi.

La Cassa di Ravenna, che già ogni anno sostiene la Pink Ranning, gara podistica promossa da Linea Rosa per sostenere le proprie attività, e che è sempre più impegnata al proprio interno ed all’esterno per diffondere e rafforzare le buone pratiche di parità di genere che hanno portato al Riconoscimento della Certificazione per la Parità di Genere, riconferma e rafforza con questa iniziativa la propria attenzione e il proprio impegno concreto per sostenere la giusta lotta contro ogni tipo di violenza contro le donne.

L’obbligazione in devoluzione è una delle attività messe in campo dalla Cassa di Ravenna per il territorio: in cui al risparmiatore viene proposta contemporaneamente una formula di investimento che valorizza il capitale e contemporaneamente rappresenta un utile e concreto sostegno al territorio ed alle sue diverse esigenze. Iniziative simili negli ultimi mesi hanno consentito alla Cassa di Ravenna di consegnare importanti contributi anche allo Ior ed all’Ail.

La Cassa, oltre a queste attività, è impegnata direttamente a diffondere i valori e la conoscenza della parità di genere anche tra i più giovani e nelle scuole con decine di lezioni, negli istituti di ogni ordine e grado di Ravenna, Ferrara, Bologna, Imola, Firenze e Lucca, denominate ‘Contiamo Pari’ e finalizzate a far conoscere l’importanza dell’indipendenza finanziaria e dell’equità salariale ai fini di una vera parità di genere.