Dalla Cassa di Ravenna 37 tablet per il Villaggio del Fanciullo

Il Gruppo La Cassa di Ravenna rafforza il proprio rapporto di sostegno e collaborazione con la Fondazione Villaggio del Fanciullo di Ravenna ed ha fornito gratuitamente 37 tablet Samsung Galaxy destinati all’attività didattica e formativa dei numerosi giovani di tutte le età che studiano e lavorano nell’istituto cittadino.

Nato negli anni Settanta su iniziativa di Don Ulisse Frascali per far fronte alle esigenze di un gran numero di famiglie per l’educazione dei loro figli, il Villaggio del Fanciullo si è sempre più consolidato affiancando alla tradizionale attività di aiuto per i giovani e le famiglie, quello di assistenza per le categorie alle prese con situazioni di disagio, da quelli fisico a quello economico.