Dal padel alla bancarotta. Due imprenditori accusati a Ravenna

Campi da padel commissionati ma mai pagati, clienti infuriati, tra i quali anche vip del mondo dello sport. Era solo la punta dell’iceberg. Sotto la superficie del business ravennate di uno sport ormai dilagante, c’era una voragine finanziaria milionaria. La Procura di Ravenna l’ha ricostruita nel capo d’accusa a carico di Fabrizio e Marco Merli, ravennati di 67 e 40 anni. Sono stati fra i primi in Italia a fornire campi ad hoc per la disciplina che “inscatola” il tennis in strutture da 20x10 metri (semplificazione di cui ci scuseranno i puristi). Ora sono accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e distrattiva del valore superiore ai 3 milioni di euro, oltre a una maxi evasione fiscale che sfiora il milione e varie insolvenze fraudolente verso i fornitori. Chiuse le indagini, ieri si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice Andrea Galanti, rinviata in vista di una prossima udienza fissata a novembre.