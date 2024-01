Al momento è possibile abbattere i daini nell’area di classe solo nell’ambito dell’attività venatoria che si tiene da gennaio a marzo ma non c’è un piano di controllo dell’ungulato perché quello approvato dalla Regione nel 2021 che ne prevedeva la cattura e il trasferimento non è ancora stato attuato dal Parco. Questa è in sintesi la situazione dei daini di Classe spiegata dalla comandante polizia provinciale, Lorenza Mazzotti. «Tutto quello che viene deciso per quell’area - precisa la comandante - è supervisionato anche dall’Ispra, nessuna si inventa nulla. Al momento ci sono 727 daini censiti e sono destinati ad aumentare. I lupi da soli non bastano a controllare la popolazione. Prima di tutto perché sono pochi, al momento ce ne sono nove, e poi perché ai daini preferiscono le nutrie, più facili da catturare».

La situazione, insomma, non sembra destinata a regolarsi da sola almeno nel breve periodo. Mazzotti ha spiegato anche che c’è grande allarme per la peste suina: «Nel nostro territorio non è ancora arrivata ma è importante l’attuazione del piano di controllo dei cinghiali». Mazzotti ha parlato insieme ai colleghi delle altre polizie locali ravennati durante una conferenza stampa organizzata oggi in Provincia.