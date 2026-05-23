Da Ravenna all’aeroporto di Bologna: dal 6 giugno un collegamento shuttle su prenotazione

Per favorire i collegamenti tra Ravenna e l’aeroporto di Bologna durante la stagione estiva, dal 6 giugno fino all’autunno sarà attivo un servizio shuttle su prenotazione (dall’aeroporto di Bologna a piazzale Aldo Moro a Ravenna e viceversa) gestito da Coerbus e prenotabile attraverso il sito di Ravenna Incoming al link www.visitravenna.it alla voce transfer.

Come già anticipato, rispetto al servizio sperimentato lo scorso anno, è stato definito un nuovo modello di collegamento diretto su prenotazione. Il sistema consentirà di adeguare il servizio e la tipologia dei mezzi ai flussi effettivi di passeggeri, garantendo al tempo stesso la prenotazione del posto e una migliore ottimizzazione dei percorsi. Un modello che punta anche alla sostenibilità ambientale, riducendo sprechi e viaggi a vuoto.

“Come Amministrazione comunale – dichiara l’assessore al Turismo Fabio Sbaraglia – abbiamo lavorato per favorire l’attivazione di un collegamento utile sia ai turisti sia agli operatori del territorio, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della città in particolare durante la stagione estiva. Il servizio rappresenta inoltre un’opportunità importante anche in relazione al traffico crocieristico, un comparto in crescita grazie agli investimenti realizzati sul porto turistico. Con l’aumento dei crocieristi che sceglieranno la nostra città come punto di imbarco o sbarco, disporre di un collegamento diretto ed efficiente con l’aeroporto assume infatti un ruolo sempre più rilevante per la competitività e l’accoglienza della destinazione”.