Da Punta Marina a Mirabilandia, ecco gli eventi di Halloween a Ravenna

RAVENNA - “Il percorso della paura” di Borgo Montone è una delle feste organizzate per Halloween più attese. La piccola località alle porte di Ravenna si è ritagliata negli ultimi anni una sorta di primato per la festività importata dagli Usa. Tanto partecipata che il Comune ha scritto un’ordinanza ad hoc per vietare razzi, mortaretti, petardi, castagnole e artifici pirotecnici analoghi in paese. Sarà in vigore domani e dopodomani. Il 31 ottobre alle 17.30 chiuderanno le strade del paese alle auto, l’entrata è prevista per le 18 ed è ad offerta libera. Ci sarà un premio per l’allestimento casalingo migliore, giochi di magia e merende organizzate dal Comitato Cittadino insieme alle attività delle località.

Punta Marina Terme è pronta per festeggiare la notte di Halloween: dalle 17 (del 31 ottobre) presso le attività del paese che espongono la zucca fuori dal locale, i bambini potranno cimentarsi nel famoso Dolcetto o scherzetto. Dalle 18 vi sarà la Festa di Halloween al campo sportivo in Via delle Americhe 30, con intrattenimento per grandi e bambini: tunnel degli orrori, animazione, bar e stand gastronomico. Ingresso gratuito.

Anche a Marina di Ravenna, con un percorso che parte dal Circolo velico e attraverserà il paese toccando diverse attività. Organizzato dalla pro loco insieme agli esercenti, il percorso “dolcetto o scherzetto” apre alle 17.30.

In centro il Comitato Spasso In Ravenna ha organizzato diverse iniziative, tra cui la “Caccia al tesoro”. Dalle ore 16 alle 19 i bambini e bambine avranno l’obiettivo di raggiungere la “Casa Stregata”. Dopo aver ritirato la mappa in piazza Kennedy partiranno insieme ad amici e famiglie alla ricerca delle “Bandiere Nere della Paura” nelle vie del centro. Nel gioco saranno coinvolti mostri che si muoveranno per il centro per rendere ancor più coinvolgente l’esperienza. Durante il pomeriggio saranno offerti a tutti i partecipanti giochi, piccole creazioni, trucchi e tatuaggi paurosi. Domani, sabato e domenica, invece, giostre, giochi e laboratori dalle ore 16 alle 19.

Chi sceglie Mirabilandia, che per tutto ottobre è stata allestita a tema, sappia che il 31 ottobre la chiusura è posticipata a mezzanotte. Sarà possibile anche vedere il nuovo show del Mago Casanova, “Fantasmi”, e per i più piccoli tante esperienze uniche a misura di bambino, tra il fantastico e il misterioso. La novità di quest’anno è The Mini Zombie Academy, una scuola molto speciale in cui i più piccoli potranno imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti.