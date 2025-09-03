Da Pola a Ravenna su una barca da canottaggio: lanciata la sfida

RAVENNA. Da Pola a Ravenna su una barca da canottaggio con cinque persone a bordo. E’ questo l’obiettivo di alcuni rematori della Canottieri Ravenna. Oggi nel corso di una conferenza stampa sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa. La partenza, meteo permettendo, è fissata per il 15 di settembre. Si stima e si spera di arrivare il giorno dopo, in meno di 18 ore, giusto in tempo per dare la staffetta a un convegno sulla tutela del mare in programma a Ravenna. L’armo utilizzato è lungo poco più di 10 metri e sarà spinto da quattro rematori e un timoniere che si daranno il cambio. Una barca a vela affiancherà l’equipaggio per documentare l’impresa e fornire eventuale assistenza in caso di bisogno.