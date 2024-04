Da Lugo a Castrocaro Terme, dopo 13 anni domenica 21 aprile torna il Giro della Romagna di ciclismo: 20 squadre al via

Sono 20 le formazioni attese al via dell’87° Giro della Romagna, che dopo 13 anni torna domenica 21 aprile. La gara prenderà il via da Lugo, dove ha sede la storica società organizzatrice Sc Francesco Baracca, per concludersi a Castrocaro Terme e Terra del Sole, nel Forlivese.

La gara vede l’organizzazione tecnica di ExtraGiro, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna - Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e con la collaborazione di SC Francesco Baracca di Lugo e di Oliviero Gallegati dell’azienda Somec Biciclette.

Albo d’oro

Nell’albo d’oro del Giro della Romagna, la cui prima edizione si è corsa nel 1910, sono presenti campioni come Costante Girardengo, Alfredo Binda, Learco Guerra, Fiorenzo Magni, Gianni Motta, Felice Gimondi e Giuseppe Saronni, oltre ai romagnoli Vito Ortelli, Giuseppe Minardi, Ercole Baldini, Davide Cassani, Roberto Conti ed Eddy Serri.

Il percorso

Dopo la partenza da Piazza Baracca/Corso Matteotti a Lugo (ufficiosa alle 10.50, ufficiale alle 11), l’87° Giro della Romagna percorrerà 129 di corsa pianeggianti, toccando numerosi comuni colpiti dall’alluvione a maggio 2023, per poi entrare a 67 km dalla conclusione nel circuito finale di 12,5 km a Castrocaro Terme e Terra del Sole, da percorrere per 5 giri, con la presenza del GPM di Bagnolo, salita di 3,7 km con una pendenza media del 5,7%. L’ultimo dei cinque transiti in cima a Bagnolo sarà a 11 km dal traguardo di via Marconi a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Il Giro della Romagna è anche una tappa di avvicinamento al Grand Départ della Grande Boucle dall’Italia, nello stesso mese in cui è prevista anche L’Etape Parma by Tour de France, appuntamento per cicloturisti, cicloamatori e famiglie che si svolge sabato 27 e domenica 28 aprile.