Cuore, a Ravenna 33 al via i sabati della prevenzione: controlli gratuiti senza prenotazione

Conoscere il proprio rischio cardiovascolare per intervenire per tempo e proteggere la salute del cuore. È l’obiettivo de «I sabati della prevenzione cardiovascolare», l’iniziativa gratuita promossa da Ravenna 33 e dal Polo sanitario Santa Teresa del Bambin Gesù, che mette a disposizione dei cittadini una prima valutazione del rischio con il supporto di un cardiologo.

Gli appuntamenti si svolgeranno il sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, con accesso libero e senza necessità di prenotazione. Per partecipare è necessario portare con sé gli esami recenti del colesterolo totale e del colesterolo Hdl, utili per effettuare la valutazione insieme allo specialista.

Saranno utilizzati i calcolatori Score e Score2-Op della Società Europea di Cardiologia, strumenti che consentono di stimare il rischio di eventi cardiovascolari nei successivi dieci anni, considerando l’età e diversi fattori, tra cui i valori del colesterolo, la pressione arteriosa e il fumo. La prevenzione passa infatti dalla conoscenza del proprio profilo di rischio e dalla possibilità di individuare eventuali criticità prima che si manifestino problemi più seri.

L’iniziativa, coordinata dal professor Donato Mele, responsabile dell’Unità operativa di Cardiologia di Ravenna 33, punta a diventare un appuntamento continuativo e non una semplice giornata di sensibilizzazione. L’obiettivo è avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire una maggiore consapevolezza dei fattori che incidono sulla salute cardiovascolare.

Il calendario

Il programma prende il via il 17 ottobre a Ravenna 33. I successivi appuntamenti sono in calendario sabato 24 ottobre al Polo sanitario S. Teresa, il 7 novembre a Ravenna 33, il 14 novembre al Polo sanitario S. Teresa, il 5 dicembre a Ravenna 33 e il 12 dicembre al Polo sanitario S. Teresa.

Per informazioni: Ravenna 33, tel. 0544 505900, e-mail segreteria@ravenna33.it; Polo sanitario S. Teresa, tel. 0544 38513, e-mail accettazione@polosanitariosantateresa.it.