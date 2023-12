Cultura. In biblioteca a Ravenna in dicembre prestito a “sorpresa” di libri e film e tombola letteraria

Tanti bei pacchetti che contengono una sorpresa, ma che non sono un vero e proprio regalo, perché il contenuto in realtà va reso. Cos’è? E’ il “prestito a sorpresa” che parte da domani alla Biblioteca Classense di Ravenna in occasione delle feste. Chi si reca in biblioteca, infatti, può scegliere ‘al buio’ tra una selezione di libri e film, impacchettati come doni di Natale in modo tale da non sapere cosa c’è dentro. Per decidere l’utente potrà fare affidamento sul proprio istinto ma anche sulla una breve descrizione preparata dal personale bibliotecario e attaccata al pacco, che suggerisce “l’essenza” dell’opera. Una volta scelto si andrà a registrare il prestito, che durerà i consueti 30 giorni per i libri e 8 giorni per i dvd. Del “prestito a sorpresa” si può approfittare sia al piano terra, nella sezione Lettura, dove all’interno dei pacchetti natalizi ci sono si troveranno romanzi e film, sia al primo piano, nella sezione Saggistica, dove saranno impacchettati dei saggi. Intanto,la biblioteca sta organizzando una “tombola letteraria”, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi giorni.