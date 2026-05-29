Crociere a Ravenna: dal 6 giugno transfer per gli aeroporti di Forlì e Bologna

A partire da sabato 6 giugno, si estende anche agli aeroporti di Forlì e Bologna il servizio di transfer su prenotazione organizzato dal Consorzio Ravenna Incoming, già attivo da alcuni anni e con ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda le richieste dei croceristi per collegamenti dal terminal di Porto Corsini alla stazione ferroviaria e viceversa, o dalle strutture ricettive verso il Terminal.

L’estensione del servizio riguarda ora il collegamento da e per Ravenna, sia verso l’aeroporto di Forlì che verso quello di Bologna. Rispetto a quest’ultimo, in particolare, Ravenna Incoming ha inserito due corse in orari in cui il treno che collega le due città non è più attivo, ovvero a tarda notte e all’alba.

Complessivamente, sono previste tre corse giornaliere di andata e ritorno dalla stazione di Ravenna all’aeroporto di Bologna; una corsa è stata invece creata per collegare la stazione di Ravenna con l’aeroporto di Forlì in concomitanza con il volo Ryanair da e per Londra.

Si tratta in tutti i casi di un servizio a chiamata, cioè è obbligatorio prenotare: basta una sola prenotazione per attivare la navetta, mentre in assenza di prenotazioni non si attiva.

Si acquista tutto online. Il servizio va acquistato esclusivamente online sul sito visitravenna.it; Ravenna Incoming lo gestisce in collaborazione con CO.E.R.BUS, socio del Consorzio. Il servizio è reso possibile anche grazie alla collaborazione di APTServizi e Destinazione Romagna.