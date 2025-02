Cre comunali a Ravenna. Cambiano le regole e aumentano i posti

La Giunta Comunale di Ravenna ha approvato l’aggiornamento della disciplina per le iscrizioni ai servizi estivi per nidi e centri ricreativi materni. Le principali novità, in vigore dall’estate 2025, includono l’anticipo delle iscrizioni a marzo e l’eliminazione delle domande fuori termine. Le graduatorie saranno pubblicate ad aprile, con obbligo di conferma o rinuncia tra il 15 e il 23 dello stesso mese, per evitare posti inutilizzati. Modificate anche le regole sulle disdette: se comunicate entro metà giugno o luglio, non sarà emessa fattura. Vista la crescente domanda, il Comune prevede di ampliare l’offerta, compatibilmente con le risorse disponibili.

