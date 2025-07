Cotignola, tragico incidente muore una coppia sbalzata dalla propria moto

Tragico incidente questa mattina intorno alle 10.15 in via Madonna di Genova a Cotignola, all’altezza del parcheggio dell'ospedale Villa Maria. Secondo i primi rilievi fatti dalla polizia locale della Bassa Romagna una Renault condotta da una donna avrebbe mancato la precedenza a una motocicletta Ducati, nello svoltare a sinistra per immettersi nel parcheggio stesso. Mentre l'auto intraprendeva la manovra, dalla parte opposta arrivava la Ducati con a bordo una coppia. L'urto è stato violentissimo, la moto è finita nel campo spezzandosi letteralmente e i due sfortunati motociclisti sono stati sbalzati una ventina di metri oltre il punto di impatto. Lui è morto sul colpo, lei poco dopo.