Cotignola, i 101 anni di Maria: verdure, quotidiani e tressette

COTIGNOLA. Gioca ancora a carte (soprattutto a tressette) e legge i quotidiani ogni giorno. Ieri ha festeggiato 101 anni d’età. Lunedì 23 febbraio la signora Maria Boschi ha festeggiato il traguardo in una splendida giornata di sole, circondata da tanti parenti e amici che le hanno regalato fiori e preparato una festa a sorpresa. La signora Maria nella vita si è sempre tenuta occupata, lavorando in campagna nei terreni di famiglia e facendo la tessitrice. Nel corso degli anni ha anche insegnato a molte ragazze a usare il telaio, che conserva tuttora in casa.

Ha trascorso la giovinezza negli anni della seconda guerra mondiale e ricorda bene quando suo padre preparò un nascondiglio sotterraneo per proteggere la famiglia di otto persone, così come ricorda quando fu costretta ad abbandonare casa negli ultimi tre mesi del conflitto, fuggendo a San Pancrazio. Nel 1946, appena maggiorenne, ha votato al referendum per scegliere tra monarchia e repubblica.

Maria Boschi dice di non avere un segreto di longevità: ha sempre mangiato molte verdure, perché il padre faceva l’ortolano, e oggi segue una dieta variegata. Gioca a carte, soprattutto a tressette, legge i quotidiani ogni giorno e quando il meteo lo consente fa qualche passeggiata in giardino, aiutandosi col deambulatore. Ha qualche acciacco, ma ha imparato ad accettarlo. Apprezza molto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai giovani consiglia di fare delle passeggiate.

Per il compleanno, ha ricevuto la visita dell’amministrazione comunale di Cotignola, che le ha portato un bouquet di fiori e una pergamena ricordo.

Maria Boschi è originaria di Bagnacavallo e dal 1954 vive a Cotignola, in campagna. Cresciuta insieme a cinque fratelli, si è sposata con Ennio e ha avuto tre figli: Tiziana e Gianni, che vivono attualmente con lei, oltre a Irma, che vive a Imola. Maria ha inoltre tre nipoti.