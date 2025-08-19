Cotignola, fishing camp per ragazzi dagli 8 ai 14 anni

COTIGNOLA. A Cotignola ci sarà un Fishing Camp, ossia un corso teorico e pratico di pesca per ragazzi organizzato dall’associazione di pesca sportiva ‘Nino Grilli’ con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Dedicato a ragazzi e ragazze dagli otto ai 14 anni, il corso si svolgerà presso il laghetto del parco Pertini e sarà tenuto da istruttori federali Fipsas e da atlete della Nazionale italiana di pesca. Ci saranno due lezioni, giovedì 28 agosto e giovedì 4 settembre dalle 20.30 alle 22, e a seguire due prove pratiche, nei sabati 6 e 13 settembre dalle 16 alle 18. Il corso è gratuito e l’organizzazione fornirà tutta l’attrezzatura necessaria; i partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto; il termine per le iscrizioni è martedì 26 agosto, telefonando a Franco (338 6890341) o Loris (346 8698982).