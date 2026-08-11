Cotignola, cambio al vertice dell’Arma: il luogotenente Gianluca Lasconi lascia il servizio dopo sei anni

Cambiamento al vertice della stazione dei Carabinieri di Cotignola: dopo circa sei anni di servizio sul territorio, il luogotenente carica speciale Gianluca Lasconi lascia il comando per il meritato pensionamento. Nella mattinata di lunedì 10 agosto, la giunta comunale ha voluto accoglierlo in municipio per esprimere un sentito ringraziamento a nome di tutta la comunità per il costante impegno e la dedizione dimostrati negli anni.

Classe 1966 e originario di Ravenna, Lasconi chiude una lunga e prestigiosa carriera nell’Arma che l’ha visto operare in diverse regioni d’Italia, tra cui Puglia e Veneto, oltre a guidare la stazione di Lido degli Estensi nel ferrarese prima dell’arrivo in Romagna. A raccogliere il suo testimone alla guida della caserma cittadina sarà il luogotenente Fabio Parretti, figura già molto stimata nel territorio per la sua profonda conoscenza della realtà locale e per il suo solido bagaglio professionale.