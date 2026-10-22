“Correndo senza frontiere”: iscrizioni aperte verso la Maratona di Ravenna

Tra gli eventi inseriti nell’ampio contenitore della Maratona di Ravenna, in programma domenica 8 novembre 2026, c’è per l’ottavo anno “Correndo senza frontiere – Tutti insieme”, l’iniziativa nata per aprire le porte della Maratona alle persone con disabilità. Nella mattinata della Maratona, gli atleti impegnati nella ludico-motoria non competitiva si affiancheranno idealmente ai runner della 42 chilometri percorrendo il loro stesso tracciato per un tratto di poco più di tre chilometri. La partenza di “Correndo senza frontiere” è fissata alle 9.15 dal Pala De Andrè, poi gli atleti percorreranno le vie Trieste, Pirano, Cavalcoli, Antico Squero, Darsena, attraversamento pedonale semaforico verso via Candiano, e poi viale Pallavicini, giardini Speyer e via di Roma.

Qui gli atleti partecipanti e i loro accompagnatori saranno incanalati nella corsia di arrivo della 10 chilometri, qualche metro prima dello striscione del traguardo della Maratona e della mezza. Il percorso può essere affrontato di corsa oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada.

L’organizzazione è del comitato territoriale CSI di Ravenna supportato dalla cooperativa sociale La Pieve, ovvero le due realtà che giusto dieci anni fa, nel 2016, hanno creato il Coordinamento per l’attività motoria e sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva, all’interno del quale si colloca l’esperienza di “Correndo senza frontiere”. Quest’ultima, a sua volta, è una sorta di spin off di “Giocando senza frontiere”, il meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione dell’inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport. L’edizione dell’anno scorso della “Correndo” vide in gara un centinaio di atleti in rappresentanza di diverse associazioni e cooperative: La Pieve, Solidarietà Fattiva, Selenia, L’Onda e numerose famiglie. Il gruppo più numeroso si rivelò, come ogni anno, quello della cooperativa La Pieve, che portò 64 ragazzi. L’auspicio del Csi è di allargare la base della partecipazione ad altre realtà. C’è ancora tempo per farlo, in quanto le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 2 novembre: info@csiravenna.it - tel. 0544 31371. La quota di iscrizione comprende la t-shirt ufficiale, la sacca gara, la medaglia in mosaico e l’ingresso ai musei.