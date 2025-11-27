Coopstartup Romagna: da Ravenna e da Cesena i tre progetti vincitori

Più di 320mila euro di contributi erogati, oltre 190 progetti che hanno coinvolto più di 720 persone e portato alla costituzione di 28 nuove imprese. Questi i numeri delle prime otto edizioni di Coopstartup Romagna, il bando promosso da Legacoop Romagna, Federcoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond per costituire nuove imprese mutualistiche in Romagna. Nei giorni scorsi sono stati premiati i tre progetti vincitori del 2025.

I gruppi che si sono aggiudicati il premio – 15mila euro di contributi ciascuno, un terzo in servizi per iniziare l’attività – sono “Note Remote” di Ravenna, “Muspelheim” e “Forum Young System Cooperativa” di Cesena. Erano presenti il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, la vicepresidente Romina Maresi, la responsabile Attività sindacale, Simona Benedetti, e la referente di Coopstartup Romagna, Elisabetta Cavalazzi.

Il progetto presentato da Note Remote di Ravenna riguarda la diffusione e la promozione della musica classica nelle comunità rurali con limitato accesso all’offerta culturale: l’obiettivo è rafforzare il tessuto sociale attraverso esperienze musicali. Muspelheim è stata creata da un gruppo di giovani del comprensorio cesenate che ha progettato la gestione di uno stabilimento balneare. Forum Young System Cooperativa nasce dall’evoluzione in cooperativa di un marchio commerciale già esistente per creare uno spazio di incontro tra giovani, territorio e imprese e svolgere i compiti di facilitatore di dialogo e networking.

«Siamo orgogliosi del percorso compiuto finora con Coopstartup Romagna - dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - che conferma come tra i giovani ci sia ancora voglia di Cooperazione. Il successo in termini di numeri e l’impatto positivo sulla comunità sono motivo di grande soddisfazione. Per la prossima edizione, in partenza a gennaio, abbiamo in cantiere importanti novità per continuare a sostenere l’innovazione e lo sviluppo di nuove cooperative nel nostro territorio».

Coopstartup Romagna viene realizzato con il sostegno di Reciproca Sms, Assicoop Romagna Futura, Federazione delle Cooperative di Ravenna, Camera di Commercio Ferrara – Ravenna e Camera di Commercio Romagna, e con il patrocinio dei Comuni di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini. Tutti i partecipanti ricevono gratis un percorso di formazione online, mentre i progetti selezionati ricevono un accompagnamento personalizzato da parte degli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna per la messa a punto e la stesura dei business plan. Tra i criteri di valutazione figurano il beneficio per la collettività, l’originalità, la sostenibilità, le competenze e la capacità di creare nuovi posti di lavoro, anche nel medio e lungo periodo.