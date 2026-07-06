Controlli sul litorale ravennate: scattano i sigilli agli abusi, liberate quattro spiagge

Una maxi-operazione di controllo e contrasto all’abusivismo demaniale ha scosso il litorale ravennate nei giorni scorsi. Gli uomini della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ravenna, in stretta sinergia con la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio, hanno passato al setaccio diversi stabilimenti balneari della costa. Il bilancio è pesante per i trasgressori: sono stati accertati e rimossi numerosi abusi, con la restituzione alla collettività di ben 2.116 metri quadrati di spiagge occupate senza alcuna autorizzazione.

La mappa dei sequestri: da nord a sud della costa

L’attività ispettiva ha toccato diverse località balneari, sanzionando le occupazioni illecite che sottraevano fette importanti di spiaggia libera o utilizzavano spazi commerciali oltre i limiti consentiti. Nel dettaglio, le aree liberate e restituite al pubblico demanio marittimo sono così distribuite: Casal Borsetti: 584 metri quadrati (intervento eseguito con il supporto della Polizia Locale di Ravenna) Lido di Classe: 532 metri quadrati Lido di Savio: 510 metri quadrati Marina Romea: 490 metri quadrati «L’occupazione abusiva del demanio marittimo sottrae spazi e viola i principi che regolano l’utilizzo dei beni pubblici», viene rimarcato nel report dell’operazione. Il recupero di queste maxi-superfici punta a garantire ai cittadini aree che devono restare accessibili e fruibili da tutti, tutelando al contempo il delicato patrimonio costiero e l’ambiente.

Tolleranza zero