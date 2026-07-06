Controlli sul litorale ravennate: scattano i sigilli agli abusi, liberate quattro spiagge

Una maxi-operazione di controllo e contrasto all’abusivismo demaniale ha scosso il litorale ravennate nei giorni scorsi. Gli uomini della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ravenna, in stretta sinergia con la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio, hanno passato al setaccio diversi stabilimenti balneari della costa. Il bilancio è pesante per i trasgressori: sono stati accertati e rimossi numerosi abusi, con la restituzione alla collettività di ben 2.116 metri quadrati di spiagge occupate senza alcuna autorizzazione.