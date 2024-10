Controlli della Polizia stradale a Ravenna e Cervia: tre neopatentati positivi all’alcoltest

A Ravenna e Cervia la notte di domenica 27 ottobre sono stati predisposti mirati servizi di controllo della Polizia Stradale per verificare l'eventuale alterazione derivante da abuso di alcol o da consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono stati predisposti 3 equipaggi straordinari dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori, nonché un ulteriore equipaggio con un Medico della Polizia di Stato incaricato della visita medica in loco dei conducenti con sospetta alterazione da assunzione di droghe. I posti di controllo sono stati effettuati nei pressi dei locali più frequentati di Ravenna e Cervia: sono stati controllati 54 veicoli e identificate 79 persone. Ben 9 conducenti sono risultati positivi all'alcoltest, tra loro tre neopatentati. Tre conducenti sono risultati positivi al test preliminare sull'assunzione di sostanze stupefacenti.

Anche a fronte degli incidenti stradali verificatisi nelle ultime settimane nella provincia, il Dirigente della Polizia Stradale di Ravenna, Commissario Capo Davide Pani, ha ricordato che “chiunque guida in stato di ebbrezza incorre in differenti sanzioni a seconda del tasso di alcol riscontrato nel sangue: si parte, nei casi più lievi, da una sanzione amministrativa di 543 euro e conseguente sospensione della patente per almeno tre mesi, fino ad arrivare all'arresto da sei mesi ad un anno per i casi più gravi, anni che possono diventare dodici se si causa un incidente mortale”.