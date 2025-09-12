Controlli della Polizia a Ravenna: arrestato uno spacciatore 18enne ai giardini Speyer

Durante un’operazione di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Ravenna e il Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato un diciottenne tunisino ai Giardini Speyer.

Il giovane è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, 46 grammi di hashish e 135 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio

L’uomo è stato portato in Questura per gli accertamenti e successivamente arrestato.

Questo arresto si inserisce in una più ampia attività di prevenzione che ha interessato l’area dei Giardini Speyer, dove sono state controllate circa 40 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Nella stessa giornata, la Polizia di Stato ha anche eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un altro cittadino tunisino, che è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Ravenna.