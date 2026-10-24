Controlli dei Carabinieri a Ravenna: eseguito un ordine di carcerazione per mafia

Una giornata di intensi controlli per i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, impegnati in diverse operazioni sul territorio comunale che hanno portato all’arresto di un 66enne condannato per reati di mafia. Nella giornata di venerdì 23 ottobre, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento è scattato in seguito all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna nei confronti di un 66enne originario della Campania ma residente a Ravenna. L’uomo deve espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati contro la persona commessi in concorso nel 2016 a Napoli, con l’aggravante del metodo mafioso. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Bologna.