Controlli a Marina di Ravenna: lavoratore in nero, guida in stato di ebbrezza e violazioni al codice della strada

Nella giornata di ieri si sono svolti mirati servizi di controllo amministrativo a Marina di Ravenna, nell’ambito delle operazioni coordinate dal Questore di Ravenna su disposizione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le attività hanno visto impegnati congiuntamente la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Ravenna, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali e sicurezza sul territorio.

Il servizio, pensato per conciliare le esigenze di svago dei giovani con la tutela della sicurezza pubblica in senso ampio, ha interessato alcuni stabilimenti balneari. In uno di questi è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero, mentre per altri sono stati elevati verbali di contestazione per mancata memorizzazione del corrispettivo telematico.

Parallelamente, i controlli alla circolazione stradale hanno portato alla verifica di oltre 100 veicoli e all’identificazione di oltre 150 cittadini. Nel corso delle operazioni sono emerse diverse violazioni, sia al Codice della Strada che alla normativa sugli stupefacenti. In particolare, un conducente è stato sanzionato ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 per il possesso di 0,2 grammi di cocaina, con conseguente ritiro della patente. Un altro automobilista è stato invece sanzionato per non essersi fermato all’alt, in violazione dell’art. 192, commi 1 e 6-bis del Codice della Strada. Infine, un terzo conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. C e 2-sexies del Codice della Strada, con un tasso alcolemico pari a 1,51 g/l e conseguente ritiro della patente.