Consiglio comunale Ravenna, ecco chi è stato eletto. Al Pd 16 consiglieri

RAVENNA - Nelle ultime ore il Ministero dell’Interno ha ufficializzato i risultati delle elezioni comunali ed il numero di Consiglieri che ogni partito e lista avrà in Comune. Della coalizione che sosteneva Barattoni sindaco, il Pd avrà il maggior numero di presenze, sono 16 quelli che entreranno in Comune: Fabio Sbaraglia, Massimo Cameliani, Federica Del Conte, Federica Moschini, Greta Cavallaro, Petia Di Lorenzo, Luca Cortesi, Francesca Impellizzieri, Domenico Antonio Esposito, Livia Molducci, Igor Bombardi, Gianmarco Buzzi, Idio Baldrati, Nicolò Pranzini, Fama Lo e Michela Venturi. Segue il M5S con Giancarlo Schiano, l’Alleanza Verdi e Sinistra con Nicola Staloni, il Partito Repubblicano Italiano che sarà rappresentato da Giannantonio Mingozzi e infine le liste Ama Ravenna e Progetto Ravenna che mandano in consiglio rispettivamente Daniele Perini e Barbara Monti. Con la “promozione” ad assessore qualcuno di loro potrebbe lasciare libera la poltrona per i candidati con meno voti.

Per quanto riguarda l’opposizione: con il 25% dei voti, Nicola Grandi - candidato sindaco della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna – entra come Consigliere comunale. Di coloro che lo supportavano, sono stati eletti al consiglio: Patrizia Zaffagnini, Mauro Falco Caponegro, Renato Esposito, Pietro Maria Moretti e Anna Adele Greco di Fratelli d’Italia; Alberto Ancarani di Forza Italia e Filippo Donati della lista civica Viva Ravenna. Grazie al 6% dei voti, Alvaro Ancisi (candidato di LpRa, Lega e Pdf) entra in consiglio comunale. Con lui Gianfranco Spadoni. In Comune sarà presente anche Veronica Verlicchi che avendo ottenuto quasi il 5% dei voti come candidata sindaca sarà l’unica portavoce de La Pigna.