Conselice, vanno a fuoco 9 auto, malore per una donna

CONSELICE. Paura questa mattina nei pressi del parco acquatico Acquajoss di Conselice, dove poco prima delle 10 è divampato un incendio che ha coinvolto nove automobili, tutte parcheggiate tra i campi e l’erba secca lungo via Selice e via Gagliazzona, nelle immediate vicinanze del parco.

Le fiamme, partite forse da terra o da una delle vetture, si sono rapidamente propagate alle auto vicine, favorite dal caldo intenso e dal terreno ricoperto di vegetazione secca. Otto mezzi sono andati completamente distrutti, mentre una Ford è stata spostata in tempo, venendo solo lambita dal fuoco. I danni stimati ammontano a decine di migliaia di euro.

Le auto coinvolte non si trovavano nel parcheggio ufficiale del parco, ma in un’area adiacente, dove molti avventori avevano lasciato i mezzi in assenza di posti disponibili all’interno. Il forte afflusso di visitatori ha infatti portato numerose persone a posteggiare lungo la strada, tra i campi e in aree non ufficialmente adibite alla sosta.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco da Ravenna, Imola e Lugo, che hanno domato l’incendio ed evitato conseguenze peggiori. Presenti anche i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno assistito due persone: una per lievi problemi respiratori dovuti all’inalazione di fumo, e una donna che ha avuto un malore per lo spavento dopo essersi avvicinata alla propria vettura - pare - appena acquistata.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un innesco accidentale, forse da un motore surriscaldato, un guasto elettrico, oppure da un altro tipo di innesco come un mozzicone di sigaretta gettato a terra.