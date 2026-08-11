Conselice, Unigrà cresce ancora: acquisito il 100% della romana CE.DI.AL.

Importante operazione di mercato per Unigrà S.p.A., il colosso di Conselice specializzato nella produzione di ingredienti e semilavorati per il settore alimentare e dolciario. Il gruppo ravennate ha infatti completato l’acquisizione del 100% di CE.DI.AL. Centro Distribuzione Alimentari S.r.l., storica realtà romana attiva fin dal 1976 nella distribuzione di materie prime per pasticceria, panificazione e gelateria, rilevando l’intera partecipazione dalla famiglia del Cavaliere Delio Chimenti.

Come spiegato dall’amministratore delegato di Unigrà, Gian Maria Martini, l’operazione rappresenta un passo strategico fondamentale per rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio laziale e avvicinarsi ulteriormente alla clientela, accelerando al contempo il percorso di crescita del gruppo. Soddisfazione anche da parte di Delio Chimenti, che si è detto orgoglioso di affidare la continuità e lo sviluppo futuro della propria creatività aziendale a una realtà solida e strutturata come Unigrà, presente oggi in oltre 100 Paesi nel mondo.