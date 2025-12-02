Conselice, trovati con 2 chili di hashish e 300 grammi di cocaina

CONSELICE. I Carabinieri della Stazione di Conselice con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, hanno tratto in arresto un uomo straniero di 39 anni, già noto per i suoi trascorsi penali.

La vicenda ha avuto inizio nella serata di venerdì sera quando le pattuglie dei Carabinieri del Norm di Lugo e quelli di Conselice erano in perlustrazione in una via centrale del paese al fine di reprimere e prevenire reati contro gli stupefacenti e il patrimonio e quindi procedere al controllo di quei luoghi individuati quali possibili ritrovi per consumare o spacciare sostanze stupefacenti.

I militari nel percorrere le vie di quel centro hanno individuato un veicolo con a bordo due soggetti, già noti per i loro precedenti di polizia. Il veicolo veniva fermato e i due occupanti sottoposti a controllo. Ai Carabinieri i due fermati sono apparsi molto agitati e nervosi, pertanto decidevano di controllare anche la vettura. In quel momento il conducente del veicolo, improvvisamente, si lanciava in una folle corsa a piedi, riuscendo a far perdere le sue tracce. I due militari bloccavano però il passeggero e lo sottoponevano a perquisizione. Nell’abitacolo del veicolo venivano trovati rilevanti quantitativi di stupefacente, in particolare circa due chilogrammi di hashish e oltre 300 grammi di cocaina.

Tale sostanza stupefacente, evidentemente destinata ad esser spacciata localmente, è stata immediatamente posta sotto sequestro come anche la macchina oltre a 600 euro in possesso all’arrestato.

Il giovane è stato tratto in arresto e l’episodio è stato comunicato al Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna che ha immediatamente assunto la direzione delle indagini, disponendo di tradurre l’arrestato nella Casa Circondariale di Ravenna.

Sono in corso le indagini finalizzare a rintracciare anche l’altro soggetto, già noto ai militari, nonché a ricostruire la filiera dello spaccio.