Conselice, ricordato l’eccidio delle mondine e dei braccianti

CONSELICE. L’eccidio delle mondine e dei braccianti avvenuto 135 anni fa a Conselice (tre morti e una trentina di feriti) è stato ricordato oggi, mercoledì 21 maggio, alle 9.30, da Legacoop Romagna e dalla Cooperativa Agricola Braccianti Massari di fronte al monumento in via Copernico, opera di Luciano Caldari, che commemora quei fatti, quando i soldati fecero fuoco contro risaiole in sciopero per l’aumento del salario e braccianti disoccupati che chiedevano l’avvio di lavori pubblici.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, affermando che «È importante rendere omaggio a chi perse la vita rivendicando dignità, diritti e lavoro. Quel sacrificio, pur lontano nel tempo, continua a interrogarci e a richiamarci a un impegno attivo per la giustizia sociale, la solidarietà e la difesa dei valori democratici. Ricordare oggi significa rinnovare una responsabilità collettiva: costruire una comunità unita, consapevole della propria storia e proiettata verso un futuro più equo. Conselice non dimentica. E continua a camminare nel solco di quei principi».

«L’identità del nostro territorio – commenta il responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Romagna Stefano Patrizi – passa dalla nostra memoria e questo monumento a Conselice rappresenta una parte fondamentale del ricordo, che viene da molto lontano, e dei valori che ci devono contraddistinguere e che oggi vediamo rinnovati e riaffermati nelle cooperative agricole braccianti. Il martirio delle mondine e dei braccianti conselicesi – continua - che chiedevano dignità e lavoro è ancora oggi, per noi, motivo di grande ispirazione nella costruzione quotidiana di occupazione regolare e cooperativa».

Infine, secondo presidente di CAB Massari, Gianluca Tedaldi «È importante continuare a guardare al futuro senza mai dimenticare le radici della nostra terra, legate al lavoro di chi l’ha redenta».

Da sinistra, Stefano Patrizi responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Romagna, Andrea Bassi direttore amministrativo Cab Massari, Paolo Lucchi Presidente Legacoop Romagna, Andrea Sangiorgi sindaco di Conselice, Gianluca Tedaldi presidente Cab Massari, Andrea Dal Monte direttore Cab Massari, Lorenzo Bassi vicepresidente Cab Massari