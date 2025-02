Conselice, polli infetti abbattuti: a processo 8 persone e 2 veterinarie

Catturati con il retino, messi in gabbia e soppressi con il gas. Un destino infelice quello patito dai polli affetti da aviaria di un allevamento di Conselice nell’aprile di due anni fa e denunciato da alcuni animalisti. La loro segnalazione ha sollevato accuse nei confronti dell’intera operazione, di cui ora dovranno rispondere tutti i presenti.

Non solo la cooperativa di Cusercoli e i lavoratori che tecnicamente eseguirono l’abbattimento, ma anche le due veterinarie dell’Ausl che non decisero di interrompere pratiche ritenute dalla procura irregolari. Le accuse sono maltrattamento e uccisione di animali e riguardano in tutto dieci gli imputati, per i quali ieri il giudice Natalia Finzi ha rinviato l’inizio del processo al metà giugno. A quella data è probabile che si costituiranno parte civile delle associazioni animaliste.

