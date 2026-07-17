Conselice, lavori antincendio a due scuole

CONSELICE. Nel mese di agosto partiranno i lavori di adeguamento impiantistico dei sistemi antincendio di due scuole di Conselice: la scuola dell’infanzia «Regina Margherita», in piazza Gramsci 2, e la secondaria di primo grado «F.Foresti», in via di Vittorio. L’intervento è necessario per adeguare alla normativa vigente il sistema antincendio. Saranno installate nuove centrali di gestione e controllo e si interverrà sugli impianti di rilevazione incendi già esistenti, con la sostituzione dei vecchi cavi con nuovi fili elettrici schermati e più resistenti al fuoco, e l’installazione di sensori di ultima generazione. Verranno inoltre montati nuovi impianti ottico-acustici per la gestione delle evacuazioni, dotati di sirene e pulsanti manuali di attivazione.

Il costo dell’intervento ammonta a 101.300 euro, finanziati con risorse interne del Comune di Conselice.

«Questo intervento, necessario per adeguare l’impianto antincendio alla normativa vigente, mette in sicurezza due plessi scolastici di Conselice - commenta il sindaco Andrea Sangiorgi -. Prosegue così il percorso di progressivo miglioramento e ammodernamento delle scuole del nostro Comune che abbiamo intrapreso in questi anni. Gli interventi sulle strutture scolastiche, sul loro comfort e sulla loro sicurezza, hanno ricadute benefiche sull’intero sistema educativo, e in particolare sui bambini, che le frequentano quotidianamente».