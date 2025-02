Conselice, 36enne di Imola muore schiacciato sotto un furgone durante la manutenzione

Un uomo di 36 anni residente a Imola è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a Conselice, in seguito a un incidente mentre stava effettuando la manutenzione a un furgone. Stando a quanto finora trapelato, pare che si trovasse sotto il veicolo, un Mercedes Benz Vito, quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, questo lo ha schiacciato. L’incidente si è verificato attorno alle 13 in via Sagrati (traversa di via Coronella). La vittima pare stesse aiutando un amico nel cortile dell’abitazione, e che i due avessero sollevato il furgone poggiandolo su alcune strutture di supporto. Era stato fatto anche decollare l’elicottero di Romagna Soccorso, poi fatto rientrare visto che il suo apporto si stava rivelando non necessario. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuco, che hanno provveduto a sollevare il furgone e a recuperare il corpo dell’uomo. Per quanto riguarda i rilievi dell’incidente, se ne sono occupati i carabinieri, chiamati ora a determinare la causa e l’esatta dinamica di quanto accaduto.